Yol kenarında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde Bismil Diyarbakır yolunda Sati Köyü mevkiinde meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde bıçak ve silahla vurulmuş olan kişinin yaşamını yitirdiği kimliğinin ise Kadir Öncel olduğu belirlendi. Öncel'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Bismil Merkez Akpınar Mezarlığında defnedildi.

OLAYA İLİŞKİN 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Öte yandan jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu olaya karıştığı düşünülen M.A. gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edildi. Öncel'in alacak verecek meselesi nedeniyle öldürüldüğü iddia edildi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.