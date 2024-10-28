Yol ortasında duran tıra ok gibi saplandı: 1 ölü!

Amasya'nın Merzifon ilçesinde arıza yapan tır yolun ortasında kaldı. Yolun ortasında kalan tırı fark edemeyen bir sürücü, otomobili ile tıra adeta ok gibi saplandı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana geldi. Buğra Yılmaz Yönetimindeki otomobil, arıza yapan ve yol ortasında kalan Erdinç Arıcan'ın kullandığı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren araç hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Tırın altından çıkarılan aracın sürücüsü Buğra Yılmaz hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.