Yol verme kavgası cinayetle sonlanmıştı: İki şüpheli tutuklandı

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık, ifadelerinin ardından 24 şüpheliden 6'sını serbest bırakırken, 9 şüpheliyi adli kontrol talebiyle, 9 şüpheliyi de tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlik ise sorgularının ardından 16 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına şüphelilerden Zeki Ç. ve Metin Ç.'nin ise tutuklanmasına karar verdi.