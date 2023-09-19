Haberler Yaşam Haberleri Yol verme kavgası cinayetle sonlanmıştı: İki şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 19.9.2023 13:09 Son Güncelleme: 19.9.2023 13:09

Yol verme kavgası cinayetle sonlanmıştı: İki şüpheli tutuklandı

Maltepe'de bir kişinin hayatın kaybettiği, motosikletli kuryeyle mahalle arasında yol verme tartışmasında göz altına alınan 24 şüpheli adliyeye getirildi. şüphelilerden 6’sı savcılıkça serbest bırakıldı. Geri kalan 18 şüpheliden 16’sı adli makamlarca adli kontrolle serbest bırakılırken Önder Gülsuyu’nu öldürdüğü belirlenen şüpheli Metin Ç. ve Zeki Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Yol verme kavgası cinayetle sonlanmıştı: İki şüpheli tutuklandı

Maltepe'de 15 Eylül günü meydana gelen olayda motosikletli kurye ve 3 kişi yol verme nedeniyle tartışmıştı. Olay yerinden ayrıldıktan sonra çalıştığı pideciye giderek durumu akrabalarına anlatan kurye, bir süre sonra akrabalarını da yanına alarak geri dönmüş, iki grup arasındaki tartışmaya bıçaklı kavgaya dönüşmüştü.

Sokak ortasında iki grubun birbirine saldırması sonucu Önder Gülsuyu(51) bıçaklanarak hayatını kaybederken Mehmet Gülsuyu(42), Savaş Gülsuyu(42), Kadir Gülsuyu(23) ve ölen kişinin eşi olduğu belirlenen Nurgül Gülsuyu yaralanmıştı.

24 KİŞİ ADLİYEDE

Yaşanan korkunç olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda polis tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 24 şüpheli gözaltına alınmalarının ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık, şüphelilerden Metin Ç.'nin kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Önder Gülsuyu'nun ölümüne sebep olduğunu belirledi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık, ifadelerinin ardından 24 şüpheliden 6'sını serbest bırakırken, 9 şüpheliyi adli kontrol talebiyle, 9 şüpheliyi de tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlik ise sorgularının ardından 16 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına şüphelilerden Zeki Ç. ve Metin Ç.'nin ise tutuklanmasına karar verdi.

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Yol verme kavgası cinayetle sonlanmıştı: İki şüpheli tutuklandı
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