Yol verme kavgasında aracı tartıştığı adamların üzerine sürdü

Beylikdüzü Büyükşehir mahallesinde dün akşamüstü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. G.E. trafikte yol verme tartışması yaşadığı şahısların üzerine aracını geri geri sürdü. Olay yerinde 62 yaşındaki A.A.Ç. bacaklarından ağır şekilde yaralandı. Bir başka motor sürücüsü M.A. ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri olay yerine intikal etti.

TRFİKTE YOL VERME KAVGASI ÇIKTI

Yapılan incelemelerde; A.A.Ç.(62) ve M.A.(31) isimli şahısların yaralı oldukları anlaşıldı. Gerekli müdahaleler için sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. A.A.Ç. isimli şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda; A.A.Ç. ve M.A. isimli şahısların trafikte seyir halindeyken G.E. ile aralarında yol verme nedeniyle tartışma yaşadıkları öğrenildi. G.E.'nin araç ile aniden geri geri gelerek arkadaki araçlara çarptığı ve arada kalan A.A.Ç.'nin bacaklarından yaralandığı, ardından G.E. isimli şahsın olay yerinden aracıyla uzaklaştığı anlaşıldı.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN SEVK OLDU

Şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarda; G.E. isimli şahıs ikamet adresinde aynı gün yakalandı. Konu ile ilgili, yakalanan G.E isimli şahıs "Kasten Öldürmeye Teşebbüs", "Mala Zarar Vermeye Teşebbüs" suçlarından yürütülen işlemlerinin adli makamlara sevk edildi.