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Giriş Tarihi: 15.9.2023 22:10

Yol verme tartışması cinayetle bitti! 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı

İstanbul Maltepe'de, motosikletli kurye, yol verme yüzünden tartıştığı 3 kişiye çalıştığı pideciden aldığı bıçak ve satırla saldırdı. Saldırıda, Kadir Gülsuyu hayatını kaybetti, ağır yaralı Ö.G.,ve E.G’ninde aralarında olduğu 7 kişi ise yaralandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili 24 kişiyi gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Yol verme tartışması cinayetle bitti! 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı

Olay, 18.00 sıralarında, Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir pidecide çalışan motosikletli kurye, trafikte yol verme yüzünden 3 kişinin kendisine silah çekmesi üzerine olay yerinden uzaklaştı.

Hızla çalıştığı pideciye giden kurye, bıçak ve satır alarak 3 kişinin yanında döndü. Elindeki bıçak ve satırla tartıştığı kişilere saldırdı. Saldırıda, 3 kişiden Kadir Gülsuyu hayatını kaybetti, Ö.G., ve E.G. ise be 4 kişi daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinini durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polis sevk edildi. Olayla ilgili 24 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Yol verme tartışması cinayetle bitti! 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı
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