Yol verme tartışması cinayetle bitti! 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı

Hızla çalıştığı pideciye giden kurye, bıçak ve satır alarak 3 kişinin yanında döndü. Elindeki bıçak ve satırla tartıştığı kişilere saldırdı. Saldırıda, 3 kişiden Kadir Gülsuyu hayatını kaybetti, Ö.G., ve E.G. ise be 4 kişi daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinini durumunun ağır olduğu öğrenildi.