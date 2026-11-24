Alanya'da yaşanan olayda hayatını kaybeden Yasin Demir'in cenazesi, Erzincan'a getirildi. Demir için Demirkent Saliha Hatun Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Millî Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, eğitim camiası mensupları, sendika temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Öğretmenler Günü'nde son yolculuğuna uğurlanan Yasin Demir'in cenazesi Erzincan Pir-i Sami Mezarlığına defnedildi. Öğretmenler Günü'nde memleketinde toprağa verilen Yasin Demir'in vefatı, ailesini, yakınlarını ve eğitim camiasını yasa boğdu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!