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Giriş Tarihi: 6.10.2026 19:46 Son Güncelleme: 6.10.2026 19:53

Yol vermek isterken çöp kamyonuyla 10 metrelik şarampole devrildiler: 3 yaralı

Karabük’te karşı yönden gelen araca yol vermeye çalıştığı sırada, yol kenarındaki yumuşak zeminin çökmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metrelik şarampole devrilen çöp kamyonundaki 3 kişi yaralandı.

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İHA
Yol vermek isterken çöp kamyonuyla 10 metrelik şarampole devrildiler: 3 yaralı
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Kaza, Öğlebeli Mahallesi Üniversite Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tolga Y. (32) idaresindeki 34 EYK 305 plakalı çöp kamyonu, karşı yönden gelen araca yol vermek amacıyla yolun kenarına yanaştı.

Bu sırada kamyonun bulunduğu bölgedeki yumuşak toprak zeminin çökmesi sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla atarak yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte Durali K. (44) ve Erdal D. (46) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

#KARABÜK
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Yol vermek isterken çöp kamyonuyla 10 metrelik şarampole devrildiler: 3 yaralı
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