Haberler Yaşam Haberleri Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
Giriş Tarihi: 17.10.2026 20:40 Son Güncelleme: 17.10.2026 20:45

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

İstanbul'da Beşiktaş ve Zeytinburnu ilçelerinde düzenlenecek koşu etkinlikleri kapsamında yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte o yollar ve alternatif güzergahlar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul’da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
  • ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın 07.00-13.00 saatleri arasında kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, Çırağan Caddesi, Muallim Naci Caddesi, Kuruçeşme Caddesi, Bebek Arnavutköy Caddesi ile Cevdet Paşa Caddesi'nin Bebek Hamamı Sokak kesişimine kadar olan bölümü araç trafiğine kapalı olacak.

Barbaros Bulvarı, Eski Yıldız Caddesi, Dereboyu Caddesi, Portakal Yokuşu, Bebek Yokuşu Caddesi ve Beyazgül Caddesi ise alternatif olarak kullanılabilecek.

ZEYTİNBURNU'NDA DA BAZI YOLLAR KAPALI OLACAK

Buna göre, Zeytinburnu'nda ise Zübeyde Hanım, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Semiha Şakir, Rauf Denktaş, Yunus Emre, Seyitnizam, Asım Kazancıgil, Balıklı Kazlıçeşme Yolu, Belgradkapı, Demirhane Caddeleri ile Zakirbaşı, İmam Hatip Yolu, Balıklı Silivrikapı Yolu, Çinoğlu Çıkmazı, 40. ve 246. Sokak trafiğe kapalı olacak.

Bu yollara alternatif olarak Onuncu Yıl ve Sahil Kennedy caddeleri ile Ekrem Kurt ve Prof. Turan Güneş bulvarları kullanılabilecek.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #İSTANBUL
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA