Yolcu seçen taksilere 48 bin lira ceza

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Kadıköy İlçeleri'nde ticari taksilere yönelik denetim yaptı.

Yolcu seçtikleri ve kısa mesafe gidecek olan yolcuları araca almadıkları tespit edilen 12 ticari taksi sürücüsünün çalışma ruhsatlarının iptal edilmiş olmasına rağmen taksicilik yaptıkları tespit edildi.

12 ticari taksi sürücüsüne "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu" kapsamında toplamda 48 bin 768 lira idari para cezası kesildi. Taksiler 10 gün süreyle trafikten men edildi.