Haberler Yaşam Haberleri Yolcu seçen ve kemer takmayanlara polis acımadı
Giriş Tarihi: 28.8.2023 18:04 Son Güncelleme: 28.8.2023 18:15

Yolcu seçen ve kemer takmayanlara polis acımadı

İstanbul'da, yolcu seçtiği ve mesafe sorduğu belirlenen 3 taksiciye 12 bin 192 lira 11 kemer takmayan taksiciye ise 4 bin 796 lira para cezası kesildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yolcu seçen ve kemer takmayanlara polis acımadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, taksi şoförlerinin kısa mesafe yolcu ve turist seçmesi, taksimetre açmaması gibi şikayetler üzerine Taksim'de denetim yaptı.

Sivil trafik polisleri, yolcu gibi bindikleri taksicilerin müşteri seçip seçmediklerini kontrol etti. Yapılan kontrollerde, kısa mesafede yolcu seçen 3 taksi sürücüsüne 12 bin 192 lira ceza kesildi. Çalışma ruhsatları geçici süreyle askıya alınan 3 taksi, çekici yardımıyla kaldırıldı. Ceza uygulanan taksiciler Hakan Ege ve Halil İbrahim Arıcı, yolcu seçmediklerini iddia ederek, verilen cezalara tepki gösterdi.

Sivil polis ekiplerinin Taksim, Sultanahmet ve Eminönü gibi turistik yerlerde, taksi sürücülerinin yolcu seçmesiyle ilgili denetimlerini gün boyu devam ettireceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yaren Çakar'dan Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk hakkında çirkin sözler!
Fred’den daha iyisi geliyor
Bunaltan sıcaklıklara veda! Meteoroloji'den 8 kente sarı kodlu uyarı...
SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan enflasyon ve faiz açıklaması: Kararlılıkla uygulanacak!
SON DAKİKA: Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yeni anlaşma! Bakan Bayraktar: Geniş bir iş birliğinin önünü açtık
HDP'li Pervin Buldan'dan alçak sözler! Teröristbaşı Öcalan için skandal 'Özgürlük' çağrısı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na seçim tepkisi: Koltuğu için demokrasiyi zehirliyor
İYİ Parti, yerel seçimlerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na kapıları kapattı!
AK Partili Özcan, Yavaş'ın maskesini düşürdü: Halk Ekmek'te rüşvet skandalı
Anadolu Yarımadası’nın küresel anlamı
ARKADAŞINA GÖNDER
Yolcu seçen ve kemer takmayanlara polis acımadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA