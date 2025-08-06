Yoldan geçen doktorun kahramanca müdahalesi: 1 yaşındaki bebeğin canını kurtardı!





SAĞLIK DURUMU İYİ



Olay yerine gelen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, yapılan kontrollerin ardından sağlığının iyi olduğu bilgisiyle taburcu edildi. Aile ve çevredekiler, doktorun gösterdiği bu duyarlı ve kahramanca davranıştan dolayı ona teşekkürlerini iletti.