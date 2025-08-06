Yoldan geçen doktorun kahramanca müdahalesi: 1 yaşındaki bebeğin canını kurtardı!

Olay, Cengiz Topel Caddesi'nde yaşandı. Annesi tarafından emzirilirken fenalaşan 1 yaşındaki bebek, ailesi tarafından hastaneye yetiştirilmek istenirken durumu daha da ağırlaştı. Paniğe kapılan aile, yolda durarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Ailenin yardım çığlıkları üzerine etraftaki insanlar hemen aracın yanına koştu.
HIZLA MÜDAHALE ETTİ
Bu sırada caddeden geçmekte olan Dr. İlkay Beşer, ailenin yardım çağrısını duyarak durdu. Bebeğin boğazına bir cisim kaçtığını fark eden Dr. Beşer, hiç vakit kaybetmeden Heimlich manevrasını uyguladı. Bu hızlı ve bilinçli müdahale sayesinde bebeğin nefes alması sağlandı.