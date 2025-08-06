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Giriş Tarihi: 6.8.2025 22:16

Yoldan geçen doktorun kahramanca müdahalesi: 1 yaşındaki bebeğin canını kurtardı!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, annesi tarafından emzirilen 1 yaşındaki bebek, bir anda fenalaştı. Ailesinin hastaneye yetiştirmeye çalıştığı bebeğin durumu daha da ağırlaşırken, paniğe kapılan ailenin yardım istemesi üzerine şans eseri doktor olan bir kişi yardıma koştu. Bebeğe Heimlich manevrası uygulayan doktor, küçük çocuğun hayatını kurtarırken, aile ve çevredekiler doktora kahramanca davranışından dolayı teşekkür etti.

İHA Yaşam
Yoldan geçen doktorun kahramanca müdahalesi: 1 yaşındaki bebeğin canını kurtardı!

Olay, Cengiz Topel Caddesi'nde yaşandı. Annesi tarafından emzirilirken fenalaşan 1 yaşındaki bebek, ailesi tarafından hastaneye yetiştirilmek istenirken durumu daha da ağırlaştı. Paniğe kapılan aile, yolda durarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Ailenin yardım çığlıkları üzerine etraftaki insanlar hemen aracın yanına koştu.



HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada caddeden geçmekte olan Dr. İlkay Beşer, ailenin yardım çağrısını duyarak durdu. Bebeğin boğazına bir cisim kaçtığını fark eden Dr. Beşer, hiç vakit kaybetmeden Heimlich manevrasını uyguladı. Bu hızlı ve bilinçli müdahale sayesinde bebeğin nefes alması sağlandı.



SAĞLIK DURUMU İYİ


Olay yerine gelen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, yapılan kontrollerin ardından sağlığının iyi olduğu bilgisiyle taburcu edildi. Aile ve çevredekiler, doktorun gösterdiği bu duyarlı ve kahramanca davranıştan dolayı ona teşekkürlerini iletti.

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Yoldan geçen doktorun kahramanca müdahalesi: 1 yaşındaki bebeğin canını kurtardı!
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