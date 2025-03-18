Yoldaşlar silahlı suç örgütüne Adana merkezli 5 ilde operasyon

Adana merkezli 5 ilde 'Yoldaşlar' isimli silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 el bombası, 2 otomatik tabanca, 17 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet pompalı av tüfeği ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 65 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 18'i adli kontrol şartı olmak üzere 24 şüpheli ise serbest bırakıldı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını tutuklu H.T.'nin yaptığı 'Yoldaşlar' isimli silahlı suç örgütünü yürütülen soruşturma kapsamında deşifre etti. Örgütle bağlantılı 75 kişiyi tespit eden ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana merkezli İstanbul, Osmaniye, Mersin ve İzmir'de 80 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

41 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda 33 ayrı suça karıştığı öne sürülen 65 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken yapılan aramalarda 4 el bombası, 2 otomatik tabanca, 17 ruhsatsız tabanca, 6 pompalı av tüfeği, bu silahlara ait mühimmat ile çeşitli gramaj ve türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 65 şüpheliden 41'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 18'i adli kontrol şartı olmak üzere 24 şüpheli ise serbest bırakıldı.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir yapılanmaya göz açtırmayacağız. Adana merkezli olmak üzere İstanbul, Osmaniye, Mersin ve İzmir'de düzenlenen ve 820 personelimizin katıldığı bu başarılı operasyonla, 33 ayrı suça karıştığı belirlenen 65 şüpheli gözaltına alınmıştır" dedi.

"YAPI ÇÖKERTİLMİŞTİR"

Suç ve suçluyla mücadelede devletin kararlılığının devam edeceğini vurgulayan Köşger, "Güvenlik güçlerimizin özverili çalışmaları sayesinde, halkımızın güvenliğini tehdit eden bu yapı çökertilmiştir. Operasyonu koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığına ve operasyona katılan güvenlik güçlerine teşekkür ediyorum. Adanalı hemşerilerimizin huzuru ve güvenliği için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.