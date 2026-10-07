Yolsuzluk davasında ara karar açıklandı: Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem’e tahliye çıkmadı!

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarına yönelik davada ara karar açıklandı. Aralarında Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Bozbey ile Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Turgay Erdem'in de bulunduğu 16'sı tutuklu 63 sanığın yargılandığı davanın 2'nci duruşması 3 gün sürdü. İddianamede, Mustafa Bozbey hakkında toplam 402 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, Turgay Erdem hakkında ise 946 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. 2'nci kez Hakim karşısına çıkan sanıkların savunmaları ile avukatlarının talepleri değerlendirildi. Duruşmanın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

BOZBEY VE ERDEM'E TAHLİYE ÇIKMADI

Mahkeme heyeti, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklu yargılanan Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Turgay Erdem ile diğer 8 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, tutuklu sanıklardan Hüseyin Gür, Abdulkadir Alkan, Ahmet Atış, Muhkim Demirtaş, Naci Kale ve Tamer İşler'in ise tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Müteahhit Ahmet Atış, yargılandığı başka bir dava nedeniyle cezaevine geri gönderildi. Mahkeme heyeti, davanın bir sonraki duruşmasını 30 Kasım 2026 tarihine erteledi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör