Yolyemezler Çetesi operasyonunda flaş gelişme! Örgüt yöneticisi de gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca İstanbul, Büyükçekmece, Güngören ve Silivri'de faaliyet gösterdiği tespit edilen ve kendilerini Yolyemezler Çetesi olarak adlandıran çete üyelerine ilişkin 3 ilde operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında devam eden operasyonlar neticesinde gözaltı sayısı 27'ye yükseldi. Örgüt yöneticisi de gözaltına alındı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında dün öğle saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Zeytinburnu ve Büyükçekmece'de ilçelerinde firari şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. Zeytinburnu'nda şüphelilerin kaldığı tespit edilen ikamette yapılan operasyon sonucu aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 106 adet 9mm çapında fişek, 28 adet 7,62mm çapında fişek, 4 adet şarjör, 1 adet silah kılıfı, 2 adet silah kutusu, 2 adet şarjörlük, 2 adetPolis yeleği, 74,435 TL nakit para, 1 adet para sayma makinası ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. 1'inin ise sahte kimlik kullandığı tespit edildi.Büyükçekmece'de bir villada yapılan operasyonda ise silahlı suç örgütünün yönetici ve lideri olan firari şüphelinin içlerinde bulunduğu 5 şüpheli dolap kapakları içerisinde gizli bölmelerde yakalanarak gözaltına alındı. Villada yapılan aramalarda 1 adet kalaşnikof, uzun namlulu tüfek, 1 adet uzi marka otomatik tabanca, 6 adet ruhsatsız tabanca, sarjörler ve mermiler ele geçirildi. Zeytinburnu ve Büyükçekmece'de yapılan operasyonlarla birlikte gözaltı sayısının 27'ye yükseldiği ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.