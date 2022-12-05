Yöneticilerinin fotoğrafını eskort sitelerinde paylaşmıştı! Antalya’da yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 4 ayrı kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, 1 şantaj, 1 özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, 2 ayrı tehdit, 2 ayrı kişilerin huzur ve sükununu bozma, 1 mala zarar verme ve 5 ayrı hakaret suçu olmak üzere toplam 16 suçtan aranan, ulusal basın ve sosyal medyada haberlere konu olan Havva G., Antalya'da yakalandı.

Havva G.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.