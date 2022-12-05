Haberler Yaşam Haberleri Yöneticilerinin fotoğrafını eskort sitelerinde paylaşmıştı! Antalya'da yakalandı
Giriş Tarihi: 5.12.2022 23:32

Yöneticilerinin fotoğrafını eskort sitelerinde paylaşmıştı! Antalya'da yakalandı

İşten çıkarıldığı gerekçesiyle şirket yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşmak ve 16 farklı suçtan hakkında suç duyurusu bulunan Havva G., Antalya'da yakalandı

İHA
Yöneticilerinin fotoğrafını eskort sitelerinde paylaşmıştı! Antalya’da yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 4 ayrı kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, 1 şantaj, 1 özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, 2 ayrı tehdit, 2 ayrı kişilerin huzur ve sükununu bozma, 1 mala zarar verme ve 5 ayrı hakaret suçu olmak üzere toplam 16 suçtan aranan, ulusal basın ve sosyal medyada haberlere konu olan Havva G., Antalya'da yakalandı.

Havva G.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Demirtaş Türkiye Kızılelma'yı konuşurken ABD uçağını paylaştı!
SON DAKİKA: Alibeyköy'de tramvay kazası! İETT otobüsü ikiye bölündü: Çok sayıda yaralı var
Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? Türkiye'de milyonların gözü bu rakama döndü
CHP'nin yeni danışmanı Hacer Foggo'dan Mehmetçik'e alçak iftira!
Netflix'ten skandal Türkiye haritası: İzleyenler büyük tepki gösterdi
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?
Son dakika: Bahçeli'den 6'lı masanın adayıyla ilgili açıklama: Tercihim sınıf arkadaşım olur
Son dakika: Alkollü halde muayene yapan doktora soruşturma! Meslektaşı ihbar etti
33 kişinin yaralandığı kaza nasıl gerçekleşti? Şoför o anları anlattı
Fuat Oktay'dan kritik açıklamalar! Bütçemiz 'MMU' ve 'KIZILELMA' bütçesidir
ARKADAŞINA GÖNDER
Yöneticilerinin fotoğrafını eskort sitelerinde paylaşmıştı! Antalya'da yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA