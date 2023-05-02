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Giriş Tarihi: 2.5.2023 17:48 Son Güncelleme: 2.5.2023 17:49

Yönetmen Duygu Sağıroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Türk Sinemasının ünlü yönetmenlerinden Duygu Sağıroğlu sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. 90 yaşında hayatını kaybeden yönetmen Duygu Sağıroğlu'nu son yolculuğuna uğurlamaya gelen dostları Sağıroğlu'nun Türk Sinemasına yüzlerce öğrenci yetiştirdiğini söyledi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yönetmen Duygu Sağıroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasının yönetmenlerinden 90 yaşında hayatını kaybeden Duygu Sağıroğlu son yolculuğuna uğurlandı. Beşiktaş Levent Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Sağıroğlu'nun ailesi taziyeleri kabul etti. Törene oyuncu Salih Kalyon, Haldun Dormen, Halil Ergün ve Sağıroğlu'nun sevenleri katıldı. Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Duygu Sağıroğlu, defnedilmek üzere Feriköy Mezarlığı'na götürüldü.

HALDUN DORMEN, "ÇOK DEĞERLİ BİR ADAMDI, ONU ÇOK ARIYORUM"

Oyuncu Haldun Dormen, "Duygu benim için çok önemli bir insandır çünkü biz ilk çalışmalarımızı ben Amerika'dan döndüğüm zaman onunla birlikte yaptık. Hatta Cep Tiyatrosu'nu beraber kurduk. Benim için Cep Tiyatrosu çok önemlidir. Sanat hayatımın en önemli yeri diyebilirim. Çok değerli bir adamdı" dedi.

SALİH KALYON, "TÜRK SİNEMASINA YÜZLERCE TALEBE YETİŞTİRDİ"

Birlikte çalıştıklarını ifade eden oyuncu Salih Kalyon ise, "Duygu Sağıroğlu arkasından o kadar çok söylenecek şey var ki. Tiyatro babası, sinema da dekor deyince o akla gelir. Ne söylenebilir ki; Duygu, duygu dolu anılar bırakarak, aramızdan ayrıldı. Çok değerli bir abimizdi, Türk sinemasına yüzlerce talebe yetiştirdi. Çok büyük emekleri oldu. Uğurlar olsun" diye konuştu.

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Yönetmen Duygu Sağıroğlu son yolculuğuna uğurlandı
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