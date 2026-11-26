Antalya'da 196 ülkenin katılımıyla düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında kentin gastronomi mirası uluslararası konuklara tanıtıldı. Liderler Zirvesi'nin Mavi Bölge VVIP alanında kurulan özel büfede, devlet başkanları, bakanlar, diplomatlar ve ünlü oyunculara Antalya'nın yöresel lezzetleri ikram edildi. Sürdürülebilir gastronomi anlayışıyla hazırlanan menüde kullanılan malzemeler, Antalya'nın 70 kilometrelik çevresindeki yerel üreticilerden temin edildi. Coğrafi işaretli ürünlerin de yer aldığı sunumlarda piyaz, hibeş, yanık dondurma, kabak tatlısı, erik turşusu, domates civesi ve Alanya'nın kulaklı çorbası gibi yöresel yemekler öne çıktı. Menüde ayrıca Finike portakalı, Döşemealtı narı, Elmalı keçi peyniri ve kuzu tandır gibi ürünler yer aldı. Yemekler 7 Mehmet Restaurant'ın aşçıları tarafından hazırlanırken servis Divan Grubu tarafından gerçekleştirildi. Şef Mehmet Akdağ, Antalya'nın karakteristik lezzetlerini tropikal ürünlerle birleştirerek kentin gastronomi zenginliğini uluslararası konuklarla buluşturduklarını söyledi. DHA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör