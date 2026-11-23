Dış kumaşın kuru hissedilmesi iç dolgunun kuruduğu anlamına gelmiyor

Tüy yorgan ve yastıklarda kurutma aşaması, en az yıkama kadar kritik bir öneme sahip. Dış yüzey elinize tamamen kuru gelse bile iç kısımdaki dolgu hala nemli kalmış olabilir. Bu nedenle yalnızca kurutma programının süresine güvenmemek gerekir.

Etiket izin veriyorsa ürünü önerilen programda kurutma makinesine atabilir, tambura kurutma topları ya da temiz tenis topları ekleyebilirsiniz. Bu toplar, tüylerin birbirine yapışmasını önleyerek dolgunun ayrılmasına ve eski hacmini geri kazanmasına yardımcı olur.