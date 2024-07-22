Yorgun mermi ağır yaraladı

Trabzon'un Düzköy ilçesinde sırtına yorgun merminin isabet ettiği 79 yaşındaki kadın ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Taşocağı Mahallesi'nde 79 yaşındaki Fatma Cebeci evinin bahçesinde çalışırken sırtında acı hissetti. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Cebeci'nin sırtına mermi isabet ettiği tespit edildi. Ağır yaralanan yaşlı kadın ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.