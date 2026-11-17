YENİ BİR DÜZENLEME ŞART!

Prof. Dr. Kırık RTÜK düzenlemelerinin yeterli düzeyde olmadığına da dikkat çekerek bu platformları denetlemek için daha kapsamlı bir düzenlemenin yapılması gerektiğini vurgulamıştı. Kırık, "RTÜK Kanunu güncellenmeli, dijital yayıncılığın bugünkü koşullarına uygun hale getirilmeli ve küresel platformların hukuki sorumlulukları ile algoritmik şeffaflık yükümlülükleri güçlendirilmelidir. 2018 yılında internet yayınlarının RTÜK denetimine alınması önemli bir adımdı ancak bugün gelinen noktada bu düzenlemeler yeterli değil.