YARALILAR ÇEVRE HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile yolcular M.O., M.Y., M.Ç. ve M.B. yaralandı. Sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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