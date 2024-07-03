Haberler Yaşam Haberleri Yozgat'ta feci olay! Asansör ile duvar arasında sıkıştı
Giriş Tarihi: 3.7.2024 01:35

Yozgat'ta feci olay! Asansör ile duvar arasında sıkıştı

Yozgat'ta asansörden inmek istediği sırada kabinin aşağı düşmesi sonucu kabinle duvar arasında sıkışan 57 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

İHA
Yozgat’ta feci olay! Asansör ile duvar arasında sıkıştı

Bahçeşehir Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanda yaşayan 57 yaşındaki Hülya Uçar, asansörden inmek istediği sırada kabinin aşağı düşmesi sonucu kabinle duvar arasına sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Uçar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Uçar'ın cansız bedeni sıkıştığı yerden Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Uçar'ın naaşı, otopsi için hastane Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yozgat'ta feci olay! Asansör ile duvar arasında sıkıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA