Yozgat’ta otomobilin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti

Yozgat'ta meydana gelen üzücü trafik kazasında, bir lise öğrencisi otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, Atatürk yolu üzerinde yer alan Cemil Çiçek Bulvarı'nda bulunan Bilim Teknik Koleji'nin önünde yaşandı.

Alınan bilgilere göre, okulun çıkış saatinde karşıya geçmeye çalışan 15 yaşındaki Nazik Nur İbiş adlı lise 2. sınıf öğrencisine, ehliyetsiz olan 17 yaşındaki E.B. tarafından kullanılan otomobil çarptı. Genç sürücü olay yerinden hızla uzaklaşırken, genç kız ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların hemen yardıma koştuğu ve sağlık ekiplerine haber verdikleri belirtildi.

Nazik Nur İbiş, olay yerine gelen ambulansla Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın vefatı, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Kaza sonrası ortaya çıkan detaylarda, ehliyetsiz sürücünün hayattan kopardığı Nazik Nur İbiş'in, Yozgat Belediyesi'nde görevli Osman İbiş'in kızı olduğu belirlendi.

Olay yerinden kaçan sürücü E.B. kısa süre içinde emniyet güçlerince yakalandı. Soruşturma kapsamında genç sürücünün ifadesine başvurulduğu ve olayla ilgili tüm detayların araştırıldığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, kaza anının yakınlardaki bir iş yerine ait güvenlik kameralarına yansıdığı ve bu görüntülerin emniyet ekipleri tarafından incelendiği öğrenildi. Olayın ardından bölgede trafik güvenliği konusunda daha fazla tedbir alınması için yerel halkın çağrıda bulunduğu, özellikle okul önlerinde daha sıkı denetimlerin yapılması gerektiği vurgulandı.

Genç kızın cenazesinin öğle namazına müteakip Sarıhacılı'da defnedileceği öğrenildi.