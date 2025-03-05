Yozgat’ta sır olay: Öğretmen Tanju Oğuz kayboldu!

Olay yerinde incelemelerde bulunan ve kayıp Tanju Oğuz'un endişeli ailesini teskin eden Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan "Tüm saha ekiplerimizce, AFAD, jandarma, emniyet ve gönüllü arama kurtarma ekiplerince saha tarama çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanı sıra her ihtimali göz önünde bulundurmak üzere su altı ve su üstü ekiplerimiz de Ankara'dan sabah itibarıyla yola çıktılar.