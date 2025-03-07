Son dakika: Yozgat’taki kayıp öğretmen Tanju Oğuz’dan acı haber

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan öğretmen Tanju Oğuz, aracının bulunduğu Akdağmadeni Akçakışla göletinde ölü olarak bulundu.
4 Mart Salı günü 23.00 sularından itibaren kendisinden haber alınamayan öğretmen Tanju Oğuz, arama çalışmalarının 3. gününde Akdağmadeni Akçakışla göletinde ölü olarak bulundu.
150 KİŞİLİK EKİPLE ARANIYORDU
Gölet çevresinde, jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatılmıştı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da bölgeye gelip, çalışmalara ilişkin bilgi almıştı. Özkan, aramaların 150 kişilik ekiple, iz takip köpek timleri ve dron destekli olarak sürdüğünü belirtmişti