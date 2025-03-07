Son dakika: Yozgat’taki kayıp öğretmen Tanju Oğuz’dan acı haber

150 KİŞİLİK EKİPLE ARANIYORDU

Gölet çevresinde, jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatılmıştı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da bölgeye gelip, çalışmalara ilişkin bilgi almıştı. Özkan, aramaların 150 kişilik ekiple, iz takip köpek timleri ve dron destekli olarak sürdüğünü belirtmişti