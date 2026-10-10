Yozgat’taki kazada ölen orman muhafaza memurunun ağabeyi de 10 yıl önce aynı şehirde şehit olmuştu

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi, iki evladını 10 yıl arayla aynı şehirde yaşanan trafik kazalarında kaybeden Tonga ailesinin acısıyla sarsıldı. Yozgat'ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren 42 yaşındaki orman muhafaza memuru Hakan Tonga, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Tonga'nın polis memuru ağabeyi Ali Tonga'nın da 22 Mayıs 2016'da Yozgat'ta görev başındayken geçirdiği trafik kazasında şehit olduğu öğrenildi.

Kaza, 9 Ekim'de Yozgat-Ankara kara yolunun Saray köyü mevkiinde meydana geldi. Z.H. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü Z.H. ile araçta bulunan A.H. ve Hakan Tonga yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde görev yapan 3 çocuk babası Hakan Tonga, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hakan Tonga'nın cenazesi, işlemlerin ardından memleketi Yahşihan ilçesine getirildi. Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tonga'nın naaşı, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Yahşihan Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Bahadır Gürleyik, kurum çalışanları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tonga ailesinin yaşadığı acının geçmişi 10 yıl öncesine uzanıyor. Hakan Tonga'nın polis memuru ağabeyi Ali Tonga, 22 Mayıs 2016'da Yozgat'ta görev başındayken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ali Tonga, şehit olmuş ve Yahşihan'da toprağa verilmişti.