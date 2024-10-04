3 bin 673 yazma eser restore edildi

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nca (TYEK), Gelibolulu Mustafa Ali'nin tenkitli neşri tamamlanan "Künhü'l-Ahbar" adlı eserinin tanıtımı Rami Kütüphanesi'nde yapıldı. Toplantıya katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, YTEK'in kurulduğu günden itibaren 3 bin 673 eserin restore edildiğini aktardı. Ersoy, "Yazma Eserler Veritabanı platformunda halihazırda 616 bin eserin künye bilgisi, 450 bin eserin dijital görüntüsü yer almakta. İşte Künhü'l-Ahbar adlı eser bu yolda attığımız en kapsamlı çalışmalardan biri olmuştur. Özümüze sahip çıkacak, kadim medeniyet hafızamızı diri tutacağız" diye konuştu. Ersoy, dört bölümden oluşan Künhü'l-Ahbar eserinin Hazreti Adem ile başlayan peygamberler tarihinden, 1596'da gerçekleşen Eğri Seferi'ne kadar süren Osmanlı tarihine uzanan dönemi anlattığını dile getirdi.