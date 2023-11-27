Yük gemisi karaya oturdu

İnebolu ilçesinde fırtına nedeniyle Kamboçya bayraklı "Vamos" adlı kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi. Sürüklenen gemi bir süre sonra karaya oturdu. Karaya oturan gemideki 2'si Türk 11 kişilik mürettebatın kurtarılması amacıyla AFAD, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Gemideki 2'si Türk 11 personel itfaiye arazözü ile tahliye edildi. Halatla denize atlayarak kendi imkânlarıyla kurtulan bir personel, sağlık ekipleri tarafından İnebolu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.