Haberler Yaşam Haberleri Yük gemisi karaya oturdu
Giriş Tarihi: 27.11.2023 10:07 Son Güncelleme: 27.11.2023 10:18

Yük gemisi karaya oturdu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtına nedeniyle sürüklenen kuru yük gemisi karaya oturdu. Gemideki 2’si Türk 11 personel itfaiye arazözü ile tahliye edildi.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Yük gemisi karaya oturdu

İnebolu ilçesinde fırtına nedeniyle Kamboçya bayraklı "Vamos" adlı kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi. Sürüklenen gemi bir süre sonra karaya oturdu. Karaya oturan gemideki 2'si Türk 11 kişilik mürettebatın kurtarılması amacıyla AFAD, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Gemideki 2'si Türk 11 personel itfaiye arazözü ile tahliye edildi. Halatla denize atlayarak kendi imkânlarıyla kurtulan bir personel, sağlık ekipleri tarafından İnebolu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Filistin asılllı model Gigi Hadid: İsrail her Filistinliyi terörist görüyor! Bu şeytanca
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Çocuklarımı ayırdığımı söylüyorlar
Son dakika haberleri: Fenerbahçe geriden gelerek kazandı! Kanarya, Karagümrük karşısında yeniden liderliği aldı…
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi: İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü! Kalıcı ateşkes vurgusu
Kadıköy’de hakem faciası yaşandı
Taşıyıcı anneyle ikinci kez "anne" oldu! İsmi 10 yıl önce belliymiş: Duyan yok artık diyor!
Erdoğan hep tek kale mi oynayacak?
Akşener’e “masaya dön” baskısı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Yük gemisi karaya oturdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA