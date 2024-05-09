Yük treninin çarptığı 89 yaşındaki kadın öldü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kömür yüklü trenin çarptığı 89 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.Sahil yolu mevkisindeki demir yolunda yürüyen bir kadına kömür taşıyan yük treni çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşamını yitirdiği belirlenen kadının, sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra yakınlarının haber alamadığı demans hastası Şükran Bayhan olduğu anlaşıldı. Cenaze, incelemelerin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen Bayhan'ın oğlu Cankurt Bayhan, üzüntü yaşadı. Bayhan'ın, Gaziantep'in Nizip ilçesinde öğretmenlik yaptığı ve hasta annesine bakabilmek için tayin istediği öğrenildi.Makinistin ifadesine başvuran ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.