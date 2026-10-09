Yüksek IQ’nun işareti olabilir! Dâhilerin diğer insanlardan ayrılan 5 ortak özelliği

Dahilik denildiğinde akla çoğunlukla karmaşık problemleri kısa sürede çözebilen, sıra dışı fikirler geliştiren ve olaylara farklı bir perspektiften yaklaşan insanlar geliyor. Ancak üstün zihinsel beceriler, yalnızca yüksek IQ puanıyla açıklanabilecek kadar basit değil. Öğrenme isteği, yaratıcılık, analitik düşünme ve belirsizlik karşısında farklı olasılıkları değerlendirebilme gibi özellikler de bu tabloda yer alıyor. Üstelik bu davranışların hiçbiri tek başına bir insanın dahi olduğunu kanıtlamıyor.