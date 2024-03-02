Yüksek kazanç vaadiyle 1 milyar liralık vurgun

Sahte mobil uygulamalar ve sabit hatlar üzerinden, "Forex yatırımla yüksek kazanç" vaadiyle vatandaşları dolandıranlara yönelik Adana merkezli 20 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. 146 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 1 milyar TL hesap hareketliliği ve haksız kazanç sağladıkları belirlenirken, yaklaşık 300 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulmak üzere adli işlem başlatıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; 20 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonda 146 şüpheli gözaltına alındı. Vatandaşlarla 'Meta Trader-4', 'Meta Trader-5' ve 'Vakıf Capital Yatırım' isimli mobil uygulamalar ve sabit hat üzerinden, "Forex Yatırım Vaadiyle Yüksek Kazanç" sağlamak için iletişime geçtikleri tespit edildi. Sahte yatırım uygulamalarından, vatandaşlardan para talep ederek yaklaşık 1️ milyar lira hesap hareketliliği bulunduğu ve haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Aramalarda 2️ ruhsatsız tabanca, 2️ pompalı av tüfeği, 35 kripto varlık madenciliği cihazı, 2️ milyon 596 bin lira ve çok miktarda altın, döviz ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Yaklaşık 300 milyon lira değerinde taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulmak üzere adli işlemler başlatıldı.