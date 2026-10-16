Yüksek kazanç vaadiyle 51,4 milyon liralık vurgun: 128 şüpheli adliyede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılıkça yüksek kazançlı yatırım vaadiyle paravan şirket ve şahıs hesapları kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırılık suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dolandırıcılık nedeniyle mağdur olan 23 kişinin toplam zararının 51 milyon 407 bin 966 lira olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında, dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen paraları kuyumculara, banka hesaplarına, kripto varlıklara ve soğuk cüzdan adreslerine aktardıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

128 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonlarda 159 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen 23 kişinin cezaevinde olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan şüphelilerden 128'i adliyeye sevk edildi.