'KÜFREDİNCE ŞUURUMU KAYBETTİM'

Ali Topallar hakkında Bandırma 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten öldürmek' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' istemiyle dava açıldı. Çıktığı ilk duruşmada "Keşke olay bu duruma gelmeseydi" diyen Topallar, "Komşum olan İsmail Süzan arabanın içinde yüksek sesle müzik çalıyordu. Kendisini, müziğin sesini kısması için uyardım. Bana küfredip, 'Sen adam mısın? Sana eteklik giydirip, pavyonda dolaştıracağım' diye bağırdı. Şoka girdim. Önce hiçbir hareket yapmayarak, iş yerime gittim. Ancak dışarıdan bana küfretmeyi sürdürüyordu. Tepki göstermeden içeri girdiğimde küfredince bir anda şuurumu kaybederek, tüfeğimi alarak yanına gelip, bacaklarına toplam üç kez ateş ettim. Öldürme kastım yoktu. Üzgünüm ve pişmanım" dedi.