Hakkari
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ilçesinde mevsimsel yağışlarla yeniden canlanan Nehil Sazlığı, leyleklere ev sahipliği yapıyor. Sonbaharda sıcak bölgelere göç etmeleri beklenen leyleklerden yaklaşık 25'inin, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle kışı geçirmek için sazlıkta kaldığı belirtildi. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, bu durumun Yüksekova'yı Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasına katkı sağlayabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile koruma altına alınan Nehil Sazlığı, birçok kuş türüne yaşam alanı sunuyor. Yürekli, Kamışlı, Buşbulak ve Köprücük köylerinin kıyısında bulunan sazlık, doğal zenginliğinin yanı sıra çevre köylerde yaşayanlar tarafından hayvan otlatma amacıyla da kullanılıyor.