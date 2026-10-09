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Giriş Tarihi: 09.10.2026 17:28 Son Güncelleme: 09.10.2026 20:29

Yüksekova merkezli dev uyuşturucu operasyonu

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesi merkezli 5 ilde uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda; 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yaklaşık 5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

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Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Yüksekova merkezli dev uyuşturucu operasyonu
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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hakkâri il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; uyuşturucu madde ticareti suçundan elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yaklaşık 1 yıldır sürdürülen çalışmalar sonucu operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında; MASAK Başkanlığından temin edilen mali veriler ve gerçekleştirilen finansal analizler ile narkotik birimlerince elde edilen bilgi ve deliller birlikte değerlendirildi.

Suç gelirlerinin çeşitli ticari faaliyetler, şirketler, taşınmazlar ve araçlar üzerinden aklanmasına yönelik faaliyetlerin tespit edilmesi üzerine; Yüksekova merkezli istanbul, Bursa, İzmir ve Van'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda; yaklaşık 5 milyar TL değerinde 86 arsa, 34 tarla, 18 mesken, 7 dükkân ve 3 bina olmak üzere toplam 148 taşınmaz ile 17 araca el konuldu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#HAKKÂRİ
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Yüksekova merkezli dev uyuşturucu operasyonu
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