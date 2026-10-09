Yüksekova merkezli dev uyuşturucu operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hakkâri il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; uyuşturucu madde ticareti suçundan elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yaklaşık 1 yıldır sürdürülen çalışmalar sonucu operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında; MASAK Başkanlığından temin edilen mali veriler ve gerçekleştirilen finansal analizler ile narkotik birimlerince elde edilen bilgi ve deliller birlikte değerlendirildi.

Suç gelirlerinin çeşitli ticari faaliyetler, şirketler, taşınmazlar ve araçlar üzerinden aklanmasına yönelik faaliyetlerin tespit edilmesi üzerine; Yüksekova merkezli istanbul, Bursa, İzmir ve Van'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda; yaklaşık 5 milyar TL değerinde 86 arsa, 34 tarla, 18 mesken, 7 dükkân ve 3 bina olmak üzere toplam 148 taşınmaz ile 17 araca el konuldu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör