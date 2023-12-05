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Giriş Tarihi: 5.12.2023 09:34 Son Güncelleme: 5.12.2023 09:49

Yüksekova’da okul pansiyonunda yangın

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde öğrencilerin yatılı olarak kaldığı Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda akşam saatlerinde yangın meydana geldi.

MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
Yüksekova’da okul pansiyonunda yangın

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Yeni mahallesinde bulunan Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda akşam saatlerinde yangın meydana geldi. İhbar üzerine okul pansiyonuna itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Pansiyonda bulunan öğrenciler, tahliye edilirken, Çıkan yangında dumanından etkilenen 1 öğretmen ile 15 öğrenci ise Yüksekova Devlet hastanesine kaldırıldı.

Yangının elektrik arızası nedeniyle çıktığı iddia edilirken, konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Yüksekova’da okul pansiyonunda yangın
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