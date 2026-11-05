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Giriş Tarihi: 05.11.2026 19:25 Son Güncelleme: 05.11.2026 19:29

Yüksekova'da yağmur sonrası gökyüzünde renk cümbüşü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağış ve soğuk havanın ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı görsel bir şölen sundu.

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İHA İHA
Yüksekova’da yağmur sonrası gökyüzünde renk cümbüşü
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İlçede günlerdir aralıklarla devam eden yağışlı hava ve soğuk, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde etkisini artıran yağmurun ardından hava yerini güneşe bıraktı. Yağışın durması ve güneşin kendini göstermesiyle birlikte ilçe semalarında dev bir gökkuşağı oluştu.

Yüksekova'da yağmur sonrası gökyüzünde renk cümbüşü

Doğanın bu renkli ve eşsiz manzarası, Yüksekova'da hayranlık uyandırdı. Göz alıcı renk cümbüşüne sahne olan o anları dışarıda bulunan vatandaşlar cep telefonlarıyla kayda alarak arşivledi. Gökyüzündeki güzel görüntüler kısa sürede ilgiyle izlendi.

#YÜKSEKOVA #HAKKARİ
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Yüksekova'da yağmur sonrası gökyüzünde renk cümbüşü
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