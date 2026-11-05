İlçede günlerdir aralıklarla devam eden yağışlı hava ve soğuk, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde etkisini artıran yağmurun ardından hava yerini güneşe bıraktı. Yağışın durması ve güneşin kendini göstermesiyle birlikte ilçe semalarında dev bir gökkuşağı oluştu.

Yüksekova'da yağmur sonrası gökyüzünde renk cümbüşü

Doğanın bu renkli ve eşsiz manzarası, Yüksekova'da hayranlık uyandırdı. Göz alıcı renk cümbüşüne sahne olan o anları dışarıda bulunan vatandaşlar cep telefonlarıyla kayda alarak arşivledi. Gökyüzündeki güzel görüntüler kısa sürede ilgiyle izlendi.