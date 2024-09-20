Yüksekova’da yolcu uçağı pistten çıktı

Hakkâri'de AJet'e ait yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı. Ankara'dan saat 11.20'de kalkış yapan AJet'e ait Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağı, saat 13.15'te Hakkâri'nin Yüksekova ilçesindeki Selahattin Eyyübi Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak kayarak 5 metre kadar pistten çıktı. Hakkâri Valisi Ali Çelik, olayın yağış ve rüzgârdan kaynaklandığını belirtti. Uçakta 180 yolcunun bulunduğunu ve güvenli şekilde tahliyelerinin yapıldığını belirten Vali Çelik, "Yoğun yağış ve rüzgâr nedeniyle yolcu uçağı pisten çıkarak ön tekeri yaklaşık 5 metre pistin dışına çıkmıştır. Olayda herhangi bir yaralanma olmamıştır. Uçakta da herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Olayın teknik boyutu ile ilgili de firma yetkilileri bir açıklama yapacaktır" dedi.