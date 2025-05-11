Yüksekten düşen Nazlı bebek kurtarılamadı!

Olay, Mardin'in Midyat ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kızları Nazlı İşler'in yüksekten düştüğünü bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.