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Giriş Tarihi: 15.5.2025 21:03

Yüksekten düşme ihbarı ekipleri harekete geçirdi: Gerçek sonradan ortaya çıktı!

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi oturduğu yaklaşık bir metre yükseklikteki tabureden düştü. Yerinden kalkmayan şahsı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirirken, şahsın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

İHA
Yüksekten düşme ihbarı ekipleri harekete geçirdi: Gerçek sonradan ortaya çıktı!

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi oturduğu yaklaşık 1 metre yükseklikteki tabureden düştü. Şahsın düştüğü yerde kalması üzerine işyerindeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yüksekten düşme ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, gerçeği olay yerine gelince öğrendi. Yüksekten düştüğü ihbar edilen şahsın, tabureden düştüğü ve hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, yaralı şahıs ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Yüksekten düşme ihbarı ekipleri harekete geçirdi: Gerçek sonradan ortaya çıktı!
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