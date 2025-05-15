Yüksekten düşme ihbarı ekipleri harekete geçirdi: Gerçek sonradan ortaya çıktı!

Yüksekten düşme ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, gerçeği olay yerine gelince öğrendi. Yüksekten düştüğü ihbar edilen şahsın, tabureden düştüğü ve hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, yaralı şahıs ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ile ilgili inceleme başlatıldı.