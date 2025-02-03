Yüksel Güran’ın avukatı Adalet Bakanlığı’na nakil başvurusunda bulundu: Diyarbakır veya Batman’a nakledilmesini istedi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nden başka bir cezaevine nakledildi.

Amca Salim Güran Erzurum'a, Nevzat Bahtiyar Adana'ya, Enes ve Yüksel Güran ise Erzincan'daki cezaevine gönderilmişti.

Anne Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, anne Yüksel Güran'ın nakli ile ilgili Adalet Bakanlığı Ceza ve TevkifEvleri Genel Müdürlüğü'ne başvuru yaptı. Av. Demiroğlu yaptığı başvuruda, "Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan "aile hayatına saygı hakkı ve adil yargılama hakkı" gereği Yüksel annenin tekrar Diyarbakır iline veya yakın il olan Batman ilindeki cezaevine nakli için ekli dilekçemiz ile başvuru işlemleri başlatılmıştır."