Yükümlüler 460 okulun tadilatını yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu yıl 460 okulun tamirat ve tadilat çalışmasının, cezalarını infaz ederken toplum yararına işlerde görev alan denetimli serbestlik yükümlülerinin katılımıyla yapıldığını bildirdi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, kamu yararına çalışma zorunluluğu bulunan yükümlülerin ceza infazını denetimli serbestlik müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştiriyor. yükümlüler hem meslek sahibi oluyor hem de kamu yararına çalışmalara katılıyor. Bakan Tunç, kamu yararına çalışma uygulamasıyla yükümlülerin topluma kazandırılması ve kamu düzeninin sağlanmasını hedeflediklerini kaydederek, uygulamayla yükümlülerin kurallara uyma becerisi ve çalışma disiplini kazanması, başkalarının haklarına saygı göstermesi, meslek edinmesi ve kendi işini kurmasının amaçlandığını vurguladı. AA