Bakan Yumaklı: Tarımsal gayrisafi hasılada Avrupa’da 1.’inciyiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Valiliği, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ve Kastamonulular Dayanışma Derneği iş birliğiyle düzenlenen 18.'inci Kastamonu Tanıtım Günlerine katıldı. Programa; Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Vali yardımcıları, STK üyeleri ve milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı. Program, Kuran-ı Kerim tilaveti başlarken mehteran takımı gösteriyle devam etti. Kurdele kesiminin ardından bakan Yumaklı, stantları gezdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kastamonu'muz için düzenlenen 18.'inci Tanıtım Günlerinin şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Kastamonu'muzun gelenek, görenek, kültür ve lezzetini çok kıymetli İstanbullu kardeşlerimizle buluşturmak için emek veren hemşerilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tanıtım günlerini ziyaret ederek şehrimizin değerleriyle buluşacak olan vatandaşlarımızın güzel bir vakit geçirmesini temenni ediyorum" dedi.

"85 MİLYONUN HUZURU, REFAHI VE GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye'nin istikrara, özgüvene, kardeşliğe ve büyük hedefler için odaklanmaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Yumaklı, "Türkiye olarak, milli güvenlik politikalarımızı son derece dikkatli ve gerçekçi bir şekilde geliştiriyoruz. Ülkemizin terör belasından kurtarılması, terörün tamamen bitirilmesi için, kendi göbeğimizi kendimiz kesmek üzere her sahada etkin bir mücadele içindeyiz. Bugün; Türkiye'nin istikrara, özgüvene, kardeşliğe ve büyük hedefler için odaklanmaya ihtiyacı vardır. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bunun mücadelesini veriyoruz. Bu çerçevede 85 milyonun huzuru, refahı ve geleceği için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz milletimize, ülkemizin gücüne güveniyoruz" dedi.

"TARIMSAL HASILADA 68 BUÇUK MİLYAR DOLARLA AVRUPADA 1.Cİ DÜNYADA 9'UNCUYUZ"

Tarımsal hasılada Avrupa'da 1.'inci, dünyada ise 9.'uncu sıradayız diyen Bakan Yumaklı, "Türkiye, tarımsal gayrisafi hasılada Avrupa'da 68 buçuk milyar dolarla 1.'inci sırada dünyada da 9.'uncu ülkesiyiz. Gerçekleri saptırmak ve karartmak isteyenler olacaktır. Umurunuzda bile değil. Biz güçlü bir ülkeyiz ve güçlü bir ülke olarak kalmaya devam edeceğiz inşallah. Tarımda, sanayide ve eğitimde de aynı şekilde bütün konularda devam edeceğiz. Son 22 yılda tarımsal ihracatımızdan ve burada üretmek için ithal ettiklerimizden kalan rakam 106 milyar dolar. Ben inanıyorum ki bu konularda milletimiz uluslarına hiçkimse set çekemeyecek" diye konuştu.