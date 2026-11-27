YUMURTANIN TAZELİĞİ SOYULMASINI ETKİLİYOR

Haşlanmış yumurtanın kabuğunun kolay çıkıp çıkmamasında yumurtanın ne kadar taze olduğu da önemli bir faktör. Çok taze yumurtalar genellikle daha zor soyulabiliyor.