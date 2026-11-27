Yumurtaların daha kolay soyulması için kullanılan yöntemlerden biri haşlama suyuna karbonat eklemek. Karbonatın suyun pH değerini yükselterek yumurta beyazının kabuk zarına tutunmasını azaltabileceği düşünülüyor.
Yumurtanın kolay soyulmasında dikkat edilmesi gereken bir diğer aşama ise haşlama sonrasında uygulanan soğutma işlemi.
Yumurtalar piştikten sonra sıcak sudan çıkarılarak doğrudan buzlu veya çok soğuk suya alınabilir.
Yaklaşık 5-10 dakika soğuk suda bekletmek, yumurtanın iç kısmının soğumasına ve kabuk zarının ayrılmasının kolaylaşmasına yardımcı olabilir.
Bu işlem aynı zamanda pişme sürecini durdurarak yumurtanın fazla pişmesini de önler.
Haşlanmış yumurtanın kabuğunun kolay çıkıp çıkmamasında yumurtanın ne kadar taze olduğu da önemli bir faktör. Çok taze yumurtalar genellikle daha zor soyulabiliyor.
Yumurtanın bekleme süresi arttıkça içindeki bazı kimyasal değişimler nedeniyle soyulması kolaylaşabiliyor. Bu nedenle haşlama için birkaç gün beklemiş yumurtalar tercih edilebiliyor.
Karbonat kullanmak istemeyenler için yumurtaları haşlarken doğrudan kaynar suya dikkatlice bırakmak ve pişirme sonrasında soğuk suya almak da denenebilecek yöntemler arasında bulunuyor.
Kabukları soyarken yumurtanın geniş ucundan başlamak ve akan suyun altında nazikçe soymak da kabuğun daha rahat ayrılmasına yardımcı olabilir.