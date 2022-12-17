Yunan ölüme itiyor Türkiye kurtarıyor

Dünyanın farklı coğrafyalarında savaş, katliam, yoksulluk ve kuraklıktan kaçarken insan tacirlerinin ağına düşen düzensiz göçmenler, kötü hava ve deniz şartlarına aldırmadan Yunanistan'a ulaşmaya çalışıyor. Bir yandan Ege'nin sularıyla mücadele eden mülteciler diğer yandan da Yunanistan'ın "düzensiz göçle mücadele" adı altında yaptığı geri itmeler ve insanlık dışı uygulamaları yüzünden ölümle burun buruna geliyor. Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bir taraftan yasadışı yollarla yurtdışına çıkmak isteyenlere karşı mücadelesini sürdürürken diğer taraftan da çaresiz halde denizde bırakılmış düzensiz göçmenlerin imdadına koşuyor. Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı ekipleri, bu yıl 47 bin 498 düzensiz göçmeni kurtardı.Ayvalık Sahil Güvenlik ekiplerinin geçtiğimiz günlerde Yunan güçleri tarafından ölüme terk edilen mültecileri kurtardığı operasyona SABAH da tanıklık etti. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte harekete geçtik. Ayvalık açıklarında Türk karasuları içerisinde lastik botlarla yasadışı geçiş yapmaya çalışan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 42 düzensiz göçmen gördük. Sahil güvenlik ekipleri ile birlikte bota yaklaştık. Tam bir can pazarı yaşanıyordu. Motoru sökülmüş lastik botta mülteciler çaresizce bekliyordu. Bebekler annelerine sarılıp ağlıyordu. 'Önce kadınlar ve çocuklar' diye bağıran ekipler, düzensiz göçmenleri teker teker şişme bottan Sahil Güvenlik botuna aldı. Kurtarılanlar arasında 11 bebek vardı, en küçükleri ise 3 aylık Hüsna'ydı... Afganistanlı mülteciler, "Taliban'dan kaçtık, orada bize hayat yoktu. Çocuklarımız için yola çıktık. Yunanistan'dan Avrupa'ya gitmek istiyorduk" dedi. Bota alınan bir kadın mülteci sara krizi geçirdi. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Tam gazla Cunda Limanı'na döndük. Sara krizi geçiren göçmen, sağlık ekiplerine emanet edildi. Diğer göçmenlere ise tek tek ateş ölçümü yapıldı. Herkese su, çay ve battaniye dağıtıldı. Hayat kurtaran operasyon, göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmesiyle son buldu.