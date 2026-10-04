Yunanistan-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi’nde kritik mücadele!

YUNANİSTAN VE ALMANYA GRUPTA NE DURUMDA?

Yunanistan, ilk üç maç sonunda 7 puanla grubun lideri konumunda bulunuyor. Almanya ise 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor. İki takım arasındaki bu karşılaşma, grubun üst sıralarındaki tablo açısından da dikkat çekiyor.

Yunanistan turnuvaya Sırbistan deplasmanındaki 2-1'lik galibiyetle başladı, ardından Almanya'yı 1-0 mağlup etti ve son maçında Hollanda ile 2-2 berabere kaldı. Almanya ise Hollanda ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Yunanistan'a kaybetti, son olarak Sırbistan'ı 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı.