Yunanistan-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi’nde kritik mücadele!

UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta programı devam ederken, Yunanistan ile Almanya aynı grupta önemli bir sınava çıkıyor. Yunanistan-Almanya maçı, haftanın dikkat çeken eşleşmelerinden biri olacak. Mücadele öncesinde iki takımın son durumu ve karşılaşmaya ilişkin detaylar da belli oldu.
Yunanistan-Almanya maçı 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un 4. haftasında oynanacak mücadeleye Selanik'teki Toumba Stadyumu ev sahipliği yapacak. Grup aşamasında ikinci kez karşılaşacak iki ekip, bu kez Yunanistan'ın ev sahipliğinde sahaya çıkacak.
Yunanistan-Almanya mücadelesinde ilk düdük saat 21.45'te çalacak. UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan karşılaşma A2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, Selanik'te oynanacak mücadeleyi yayın saatinden itibaren A2'den takip edebilecek.
🏆 UEFA Uluslar Ligi'nde günün programı: 🆚 Kosova - Avusturya ⏰ 19.00 📺 A Spor 🆚 Portekiz - Norveç ⏰ 21.45 📺 A Haber 🆚 Hollanda - Sırbistan ⏰ 21.45 📺 A Spor 🆚 Yunanistan - Almanya ⏰ 21.45 📺 A2 https://t.co/xBUK3lgmDW— A Spor (@aspor) October 4, 2026
Yunanistan, ilk üç maç sonunda 7 puanla grubun lideri konumunda bulunuyor. Almanya ise 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor. İki takım arasındaki bu karşılaşma, grubun üst sıralarındaki tablo açısından da dikkat çekiyor.
Yunanistan turnuvaya Sırbistan deplasmanındaki 2-1'lik galibiyetle başladı, ardından Almanya'yı 1-0 mağlup etti ve son maçında Hollanda ile 2-2 berabere kaldı. Almanya ise Hollanda ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Yunanistan'a kaybetti, son olarak Sırbistan'ı 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı.