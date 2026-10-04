Hollanda-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi’nde mücadele zamanı!

Hollanda ile Sırbistan, UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta mücadelesinde sahaya çıkacak. Hollanda-Sırbistan maçı, iki takım açısından da önemli bir karşılaşma olacak. Mücadele için geri sayım sürerken, yayın ve saat bilgileri de netleşti.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta oynanacak Hollanda-Sırbistan maçı 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmaya Eindhoven'daki PSV Stadion ev sahipliği yapıyor.
Hollanda-Sırbistan maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. UEFA Uluslar Ligi mücadelesi saat 21.45'te başlayacak ve karşılaşma yayın saatinden itibaren A Spor'dan takip edilebilecek.
🤩 UEFA Uluslar Ligi heyecanı A Spor'da devam ediyor! 🆚 Kosova - Avusturya | 19.00 🆚 Hollanda - Sırbistan | 21.45 https://t.co/lPWKUaXZ0a— A Spor (@aspor) October 4, 2026
Hollanda, Uluslar Ligi'ndeki ilk üç maçında Almanya ile 1-1 berabere kaldı, Sırbistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Yunanistan karşısından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Böylece Hollanda 4. haftaya yenilgisiz geldi.
Sırbistan için ise ilk üç hafta istediği gibi geçmedi. Yunanistan ve Hollanda'ya 2-1 mağlup olan ekip, son maçında Almanya karşısında sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Sırbistan, gruptaki ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak.