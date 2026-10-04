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Giriş Tarihi: 4.10.2026 09:25 Son Güncelleme: 4.10.2026 09:27

Hollanda-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi’nde mücadele zamanı!

UEFA Uluslar Ligi’nde 4. hafta programı Hollanda ile Sırbistan’ı karşı karşıya getiriyor. Grup sıralamasını etkileyecek Hollanda-Sırbistan maçı öncesinde karşılaşmanın yayın bilgileri ve başlama saati öne çıktı. Peki, Hollanda-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, mücadeleye ilişkin ayrıntılar...

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Hollanda-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi’nde mücadele zamanı!
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Hollanda ile Sırbistan, UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta mücadelesinde sahaya çıkacak. Hollanda-Sırbistan maçı, iki takım açısından da önemli bir karşılaşma olacak. Mücadele için geri sayım sürerken, yayın ve saat bilgileri de netleşti.

HOLLANDA-SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta oynanacak Hollanda-Sırbistan maçı 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmaya Eindhoven'daki PSV Stadion ev sahipliği yapıyor.

HOLLANDA-SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollanda-Sırbistan maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. UEFA Uluslar Ligi mücadelesi saat 21.45'te başlayacak ve karşılaşma yayın saatinden itibaren A Spor'dan takip edilebilecek.

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HOLLANDA VE SIRBİSTAN GRUPTA NE DURUMDA?

Hollanda, Uluslar Ligi'ndeki ilk üç maçında Almanya ile 1-1 berabere kaldı, Sırbistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Yunanistan karşısından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Böylece Hollanda 4. haftaya yenilgisiz geldi.

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Hollanda-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi’nde mücadele zamanı!
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