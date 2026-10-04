Hollanda-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi’nde mücadele zamanı!

Hollanda ile Sırbistan, UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta mücadelesinde sahaya çıkacak. Hollanda-Sırbistan maçı, iki takım açısından da önemli bir karşılaşma olacak. Mücadele için geri sayım sürerken, yayın ve saat bilgileri de netleşti.