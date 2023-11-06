Haberler Yaşam Haberleri Yunanistan'a gitmek için otobüsün altına saklanan göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 6.11.2023 15:00 Son Güncelleme: 6.11.2023 15:08

Yunanistan'a gitmek için otobüsün altına saklanan göçmen yakalandı

İstanbul Beyoğlu Talimhane bölgesinde Yunanistan'a gitmek üzere hazırlanan otobüsün alt teker bölgesine gizlenen bir kaçak göçmen Beyoğlu Talimhane özel güvenlik ekibi tarafından fark edilerek yakalandı. Otobüsün altından çıkarılan kaçak göçmen polise teslim edildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yunanistan’a gitmek için otobüsün altına saklanan göçmen yakalandı

Beyoğlu Talimhane'den Yunanistan'a gitmek üzere bekleyen Yunan Turist otobüsün alt kısmında yapılan denetimler sonucu otobüsün tekerleri arasına saklanıp Yunanistan'a kaçak olarak gitmek isteyen göçmen yakalandı.

Otobüsün altındaki teker kısmının arasına gizlenmiş halde bulunan kaçak göçmen zabıta ekipleri tarafından gizlendiği yerden çıkarılarak polise teslim edildi.

İKİ KAÇAK GÖÇMENDE OTOBÜSÜN ÜZERİNE GİZLENMİŞ HALDE YAKALANMIŞTI

Bir süre önce yine aynı bölgede Yunanistan'a gitmek üzere olan bir yolcu otobüsünün üst kısmına gizlenmiş iki Fas uyruklu kaçak göçmen daha Beyoğlu Talimhane özel güvenlik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yakalanıp polise teslim edilmişti.

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Yunanistan'a gitmek için otobüsün altına saklanan göçmen yakalandı
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