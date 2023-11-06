Yunanistan’a gitmek için otobüsün altına saklanan göçmen yakalandı

Beyoğlu Talimhane'den Yunanistan'a gitmek üzere bekleyen Yunan Turist otobüsün alt kısmında yapılan denetimler sonucu otobüsün tekerleri arasına saklanıp Yunanistan'a kaçak olarak gitmek isteyen göçmen yakalandı.

Otobüsün altındaki teker kısmının arasına gizlenmiş halde bulunan kaçak göçmen zabıta ekipleri tarafından gizlendiği yerden çıkarılarak polise teslim edildi.

İKİ KAÇAK GÖÇMENDE OTOBÜSÜN ÜZERİNE GİZLENMİŞ HALDE YAKALANMIŞTI

Bir süre önce yine aynı bölgede Yunanistan'a gitmek üzere olan bir yolcu otobüsünün üst kısmına gizlenmiş iki Fas uyruklu kaçak göçmen daha Beyoğlu Talimhane özel güvenlik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yakalanıp polise teslim edilmişti.