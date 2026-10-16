Yunanistan’a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri çamura saplandı

Edirne'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin analiz çalışmaları sırasında şüphelendikleri beyaz renkli araç takibe alındı. Yapılan değerlendirmede aracın öncü olarak kullanıldığı düşünülürken, sürücünün zaman zaman yavaşlayıp hızlandığı tespit edildi. Bir süre takip edilen araca sesli ve görsel uyarı sistemleriyle "dur" ihtarında bulunuldu. Ancak sürücü, ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kaçışını sürdüren araç, Havsa ilçesine bağlı Kulubalık köyünde çamurlu araziye girdi. Kaçış sırasında çamura saplanan araca müdahale eden ekipler, araçta bulunan 4 kişiyi kontrol altına aldı.

4 ŞÜPHELİ HAKKINDA YARGILAMA DOSYASI BULUNUYOR

Yapılan kontrollerde araçta bulunan 4 kişi hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında yargılama dosyalarının bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmayı planladıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.