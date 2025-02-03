Yunus ağabeylerinden şehit kızına sürpriz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 30 Mayıs 2020'de hain saldırı sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın kızı Eylül Asel'in Yunus polislerini çok sevdiğini belirterek, Samsun Emniyet Müdürlüğü Yunus ekiplerinin küçük kıza anlamlı bir sürpriz yaptığını duyurdu.

Ekipler, eğitim-öğretim yılının ikinci yarısının ilk gününde şehit polis memurunun 2. sınıf öğrencisi olan kızı Eylül Asel'i evinden alarak, kortej eşliğinde okula götürdü. Duygusal anların yaşandığı etkinlik, büyük takdir topladı. Bakan Yerlikaya, "Şehidimizin emaneti, emanetimizdir. Tüm öğrencilerimize başarılı bir dönem diliyorum" dedi.